DALZOCCHIO (LEGA) REPLICA A MANICA (PD) * VALDASTICO: « LASCI IN PACE GLI AMMINISTRATORI LOCALI »

Dalzocchio (Lega Trentino) replica a Manica (Pd): “lasci in pace gli amministratori locali”. Stupisce vedere come, in un comunicato stampa, il Consigliere Manica arrivi a intimare alle Amministrazioni locali di attivarsi preparando documenti contro la realizzazione della Valdastico; un atteggiamento di un’arroganza tipica di una certa sinistra che ritiene di essere l’unica detentrice della verità.

In secondo luogo, non posso non rilevare come il Consigliere Pd abbia già dimenticato l’esito elettorale delle europee, che hanno visto la Lega – da sempre favorevole alla Valdastico – primeggiare anche in Vallagarina, a dimostrazione di come esista una maggioranza di cittadini che vuole la realizzazione di un’opera utile soprattutto per il nostro territorio, che come non mai necessita d’infrastrutture per esportare merci e servizi anche al di fuori del Trentino.

Ritengo, infine, che il Sindaco Valduga non abbia certo bisogno dei Consigli di un Consigliere provinciale del Partito Democratico per decidere cosa sia utile o meno per la sua città.

E’ questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino MARA DALZOCCHIO