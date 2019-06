http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png 0 0 admin http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2019-06-24 19:47:39 2019-06-24 19:47:39 DALZOCCHIO (lega) * OLIMPIADI IN ITALIA: « ORa si rendono ancor di più necessarie opere infrastrutturali che sono in discussione in questi ultimi tempi per il Trentino »