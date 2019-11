DALZOCCHIO (LEGA) – MOBILITÀ: « LE CONSULTAZIONI POPOLARI DI TERRAGNOLO, VALLARSA E TRAMBILENO RIDOTTE A SPOT “NO VALDASTICO” »

Una consultazione popolare deve essere affrontata dalle amministrazioni coinvolte in modo terzo e imparziale, evitando di fare spot politici e utilizzando progetti di completamento dell’A31 vecchi o fuorvianti. In merito alla Valdastico Nord non è ancora completato un progetto riguardante l’opera che deve essere vista come un’opportunità che presterà sicuramente attenzione all’ambiente del territorio.

Voglio rassicurare ancora una volta tutti che il tracciato sarà individuato in completo dialogo con le realtà interessate, ottimizzando al massimo l’impatto ambientale dell’opera in modo da minimizzare le ripercussioni sui territori attraversati.

Per esempio ci tengo a rassicurare, al fine di evitare inutili illazioni sul tema, che la sorgente di Spino non verrà in alcun modo danneggiata.

L’obiettivo di tutti noi è quello di uscire dall’impasse infrastrutturale degli ultimi 15 anni di Autonomia mal governata dal centro sinistra autonomista, rilanciando gli investimenti per l’infrastrutturazione del territorio.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio.