DALZOCCHIO (LEGA) * ISTRUZIONE:  « BENE I “VOUCHER CULTURALI” – ZENI E ROSSI IN COMMISSIONE SI SONO ASTENUTI SU UNA MISURA DA LORO INTRODOTTA »

“Non si può che salutare positivamente il Progetto denominato “Voucher culturale per le famiglie” approvato stamane – come primo punto all’ordine del giorno, in Quarta Commissione – con cui la Giunta Fugatti ha deciso di confermare l’iniziativa finalizzata ad agevolare i ragazzi che vogliono avvicinarsi o desiderano meglio conoscere le discipline artistiche dello spettacolo dal vivo.

Peccato che, con uno spirito di dissenso ormai aprioristico, i consiglieri Rossi e Zeni abbiano optato per un voto di astensione verso quella che, in fin dei conti, è la conferma di una misura già varata nella precedente Legislatura e, quindi, da loro stessi. Nello specifico, osservo come il consigliere Zeni, pur di attaccare la Giunta, abbia sostenuto la tesi di un «taglio» delle risorse per il voucher culturale che, semplicemente, non esiste.

Infatti, come non ha mancato di evidenziare l’Assessore Segnana, ciò a cui il consigliere del Pd ha fatto riferimento è il ridimensionamento dal carnet per il percorso teatri/cinema da 140 a 100 euro per minore. Peccato che non sia «un taglio», bensì una deliberata rimodulazione per consentire ai minori di soddisfare la percentuale dell’80% del percorso musicale, dato che lo scorso anno era risultato difficile far utilizzare al minore 10 ingressi a cinema e teatri nel corso di un anno. Con il carnet a 100 euro è invece risultato più facile raggiungere la percentuale dell’80% prevista dai criteri.

Ne consegue come davvero, per l’ennesima volta, il centrosinistra abbia dimostrato una contrarietà a provvedimenti non solo di puro buon senso – ma addirittura di cui possono vantare la primogenitura. Segno che forze politiche che si fregiano della qualifica democratica, e menano vanto del proprio essere tolleranti, fanno in realtà della chiusura preventiva il tratto distintivo del loro operato, contraddicendosi in pieno. Cosa che molti trentini hanno ormai pienamente compreso”,

E’ quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio