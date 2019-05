DALZOCCHIO (LEGA) * CANNABIS LIGHT: « ANCHE LA CASSAZIONE DÀ RAGIONE AL GOVERNO SUL FATTO CHE SIA REATO COMMERCIALIZZARE I PRODOTTI DERIVATI »

Anche la Cassazione a Sezioni Unite dà ragione alla decisione presa dal Governo e dal Ministro Salvini sul fatto che sia reato commercializzare i prodotti derivati della cosiddetta cannabis light. Questa decisione conferma le preoccupazioni che abbiamo sempre manifestato in relazione alla vendita di questo tipo di prodotti, prodotti che possono rappresentare l’anticamera per l’utilizzo di sostanze stupefacenti ben più dannose e pericolose per i nostri giovani. I dati, del resto, ci illustrano che un giovane su 4 in Trentino fa uso di sostanze stupefacenti e il numero di casi seguiti dal Serd rappresenta solo la punta dell’iceberg.

E’ questo quanto dichiarato su Facebook dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino MARA DALZOCCHIO