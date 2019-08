DALZOCCHIO (LEGA) * BILANCIO PAT: « IANESELLI DELLA CGIL DEVE CAPIRE CHE LA LEGA VUOLE UNA SANITÀ EFFICIENTE »

Penso che se Ianeselli deve criticare la Giunta, dovrebbe farlo su fatti reali. Credo che sia nell’interesse dei sindacati parlare di cose concrete e non di teorie o ricostruzioni su possibili aumenti più o meno cospicui dell’IRPEF.

Per l’ennesima volta i sindacati, invece di complimentarsi per delle misure di stampo sociale che ha proposto la provincia, pongono in essere una critica solamente pretestuosa e che tenta di screditare le politiche sociali di questa giunta. Sul discorso dei tagli alla sanità non si capisce ancora in che cosa consista la polemica, dato che comunque la Lega non ha mai voluto la chiusura di ospedali o punti nascite, a differenza degli amici di Ianeselli.

La Lega ha sempre lavorato per rendere più efficiente la sanità, riducendo gli sprechi inutili. Un conto è tagliare i servizi, un altro è togliere gli sprechi che possono esserci intorno a questi. Su questo punto mi stupisce che vi sia una critica da parte di Ianeselli: vorrei capire cosa intenda quando dice che vuole far cambiare idea alla Giunta. Vuole forse ridurre i servizi a favore dei trentini?

Sono ancor più perplessa se penso che Ianeselli è uno dei possibili candidati a Sindaco di Trento con il centrosinistra: chiedere di tagliare servizi è esattamente l’opposto di quanto dovrebbe fare un bravo Sindaco.

E’ questo quanto dichiarato in una nota dalla Capogruppo della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio.