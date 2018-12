DALZOCCHIO (LEGA): bando futuro dirigente Dipartimento salute e politiche sociali PAT: ” BASTA SPECULAZIONI SUL PRIMA I TRENTINI IN àMBITO SOCIALE “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Nel merito – e a supporto – delle giustificazioni riportate dalla stampa e date dal Presidente Fugatti alla sua scelta di operare attraverso un bando per la scelta del futuro dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali ovvero, nello specifico, delle sue osservazioni circa la necessità di avere un dirigente che abbia una visione meno assistenzialista per i non trentini e invece più attenta alle difficoltà di questi ultimi, si vogliono, con la presente nota, fare alcune osservazioni.

In primo luogo la Provincia Autonoma di Trento possiede vari dirigenti capaci e che per questo, nei prossimi anni, potranno e verranno valorizzati in base alle loro professionalità e sensibilità dalla Giunta provinciale.

Al contempo è grave che da parte di alcuni esponenti politici ci sia un atteggiamento di critica a priori nei confronti di coloro che, per il solo fatto di non ricoprire incarichi dirigenziali, vengono tacciati indirettamente di scarsa professionalità. Infine sono totalmente concorde con il Presidente Fugatti sul fatto che venga individuato un dirigente che dia seguito all’indirizzo politico della nuova maggioranza di Governo provinciale, ovvero che punti a dare un minimo di priorità a quei cittadini trentini in difficoltà che dovrebbero godere di qualche diritto sociale in più, interrompendo un processo assistenzialista durato per troppo tempo e inviso alla maggioranza di coloro che si sono recati alle urne lo scorso 21 ottobre.

Sono sensibilità, queste, che puntano a una Provincia che sia anche misura del cittadino, non solo a misura del richiedente asilo o del profugo”.

È questo quanto dichiarato dal Capogruppo Lega Salvini per il Trentino in Consiglio provinciale Mara Dalzocchio