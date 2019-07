DALZOCCHIO (LEGA) * AUTONOMIA: « POSITIVE LE CRITICHE COSTRUTTIVE, MA DA INIZIO LEGISLATURA NOTO SOLO RISENTIMENTO »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Felice che i sindacati vogliano proporre critiche costruttive, ma dall’inizio di questa legislatura non trovo una particolare propositività da parte loro. Anzi, leggendo alcune dichiarazioni rilasciate alle agenzie di stampa nel corso di queste ultime ore, non si può fare a meno di constatare una certa insofferenza per quanto riguarda le politiche a favore dei diritti sociali da parte della Giunta: sarebbe stato utile se avessero dedicato anche verso le Giunte precedenti l’attenzione riservata a noi, contestati addirittura sugli asili nido dei quali abbiamo praticamente azzerato le rette.

Anche se impegnati su tanti fronti, come quell’orso citato anche dai sindacati, l’esecutivo sta garantendo la massima attenzione ai temi sociali che sono da sempre cari alla Lega e lo fa in maniera concreta anche subendo in silenzio le critiche di chi forse non sempre predilige il lavoratore alle ambizioni personali. Il nostro intento non è quello di sminuire ruoli, ma quello di lavorare per il bene dei trentini.

É questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio