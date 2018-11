dalzocchio – DONNE LEGA TRENTINO * Pari Opportunità: “INACCETTABILI LE CRITICHE DEL CONSIGLIERE DI MINORANZA GHEZZI su Stefania Segnana e Giulia Zanotelli ”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Ci sia una presa di posizione decisa da parte dell’organo deputato a promuovere le Pari Opportunità a difesa delle donne in tutte le situazioni che violano la dignità femminile. Noi donne della Lega Trentino riteniamo, infatti, che le esternazioni “di genere” infelici del Consigliere provinciale Ghezzi nei confronti di due Assessore neo elette, ovvero Stefania Segnana e Giulia Zanotelli, debbano essere decisamente condannate.

La speranza è che la Commissione Pari Opportunità non resti in silenzio, evitando prese di posizione solo per motivi chiaramente ideologici. Si possono avere delle diverse vedute sui temi politici in generale, ma l’attacco subito dalle due Assessore non può passare inosservato. Ne vale anche della credibilità della Commissione stessa.

*

Mara Dalzocchio – Donne della Lega Trentino