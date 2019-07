crctu – trento / Centro Ricerca Tutela Consumatori Utenti * Mutui tasso variabile 0,28% e fisso 1%: « se avete un mutuo vecchio fate la portabilità, si possono risparmiare fino a 24.338 euro »

mutuionline.it, abbiamo trovato che Hello Bank e Webank riportano espressamente come condizione necessaria per l’ottenimento del mutuo, “la presenza di un conto corrente intestato”. Sappiate che non avete nessun obbligo di aprire un conto corrente per ottenere un mutuo, come abbiamo spiegato qui: https://www.centroconsumatori.tn.it/download/141dextbjwGRt.pdf

Le assicurazioni a protezione del credito, ma non solo

In sede di colloquio orale vengono proposti, in alcuni casi, pacchetti assicurativi o prodotti finanziari, propri della banca, senza rispettare le regole sulla promozione e vendita di prodotti assicurativi a protezione del credito. Prima di firmare simili polizze sarebbe buona norma fare il punto della propria situazione assicurativa, in modo da evitare lacune di copertura o doppie coperture.

Spese accessorie

Spesso tali spese vengono illustrate solo in maniera superficiale e veloce, accennando solitamente a quelle di istruttoria e perizia, ma tralasciando i costi di preammortamento o di gestione. Siccome queste spese sono determinanti per il costo reale di un mutuo, è bene avere un quadro chiaro.

Fondo di Garanzia per la prima casa

La Cassa Rurale di Trento e quella di Rovereto sono state le uniche che hanno fatto riferimento alla possibilità di chiedere l’intervento, qualora ne ricorrano i presupposti, del Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa, rifinanziato da poco con ulteriori 100 milioni di euro per il 2019. Grazie al Fondo è lo Stato che garantisce il 50% della quota capitale del mutuo. Di seguito tutte le informazioni e i documenti necessari per accedere al Fondo: http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fond o_garanzia.html

La portabilità o surroga dei mutui, vale anche per le microimprese

Se avete un mutuo già acceso con un tasso più alto di quelli che trovate in tabella e la vostra banca non lo abbassa, fate la portabilità, cioè portate via il mutuo da quella banca, spostatelo ad altra banca, è gratuito e vale anche per le microimprese. Abbiamo ipotizzato di fare la portabilità di un mutuo di 100.000 €, della durata di 20 anni, passando dal tasso variabile del 2,5% alla migliore offerta del nostro rilevamento che è lo 0,28%: si risparmiano 24.338 € di interessi (si passa dai 27.176 € di interessi del mutuo al tasso del 2,5% ai 2.837 € di interessi del mutuo nuovo con tasso allo 0,28%).