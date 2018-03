MATTEO SALVINI – CORTEO LEGA MILANO * GRAZIE AI 50 MILA CHE HANNO FESTEGGIATO CON NOI IN PIAZZA DUOMO (VIDEO CLAUDIO VILLOTTI)

Lega: Salvini, grazie ai 50 mila che hanno festeggiato con noi in piazza Duomo.

“Ringrazio le oltre 50 mila persone che oggi sono venute in piazza Duomo da tutta Italia. Una manifestazione pacifica, gioiosa e molto partecipata al contrario di chi ha scelto di scendere in piazza per creare solo disordine e scompiglio”

Così il segretario della Lega e candidato premier Matteo Salvini.

Riprese video: Claudio Villotti (Lega Nord Trentino)