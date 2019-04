Corte costituzionale * PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Norme sulla valutazione d’impatto ambientale (VIA) : « testo vigente il 20 luglio 2017 – Dispositivo, illegittimità costituzionale »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Deposito 18/04/2019 (dalla 93 alla 98) S. 93/2019 del 19/02/2019 Udienza Pubblica del 19/02/2019, Presidente: LATTANZI, Redattore: MODUGNO

Norme impugnate: Art. 28, c. 5°, della legge della Provincia autonoma di Trento 29/12/2017, n. 17.Oggetto: Ambiente – Norme della Provincia autonoma di Trento – Norme sulla valutazione d’impatto ambientale [VIA] – Previsione che, in attesa dell’esito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia nei confronti dell’art. 22 del decreto legislativo n. 104 del 2017 [R.R. 68/2017], i rinvii agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 s’intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017. Dispositivo: illegittimità costituzionale

Atti decisi: ric. 19/2018

