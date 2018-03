CORTE CONTI – PROCURA REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE: QUADRO DELL’ATTIVITÀ E INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER IL 2018 (PDF RELAZIONE INTEGRALE)

a) la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, le modalità di erogazione;

b) la prevenzione dei fenomeni corruttivi;

c) il controllo diffuso di ogni fase del ciclo di gestione della performance amministrativa.

I dati, le informazioni e i documenti presenti nelle pagine denominate “Amministrazione Trasparente” dei siti della P.A. devono essere pubblicati in conformità agli obblighi di trasparenza e diffusione delle informazioni, di cui all’art. 1, c. 35, della L. n. 190/2012 (nota come “legge anticorruzione”) ed essere aggregati secondo la disciplina del D. Lgs. n. 33/2013, All. 1 (cfr. sito internet Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC).

Per quanto concerne il contesto regionale del Trentino-Alto Adige, i Comuni sono tenuti ad adeguarsi agli obblighi della L.R. n. 10/2014, che ha specificato nel quadro locale la cogenza delle disposizioni dell’ordinamento statale.

Nel contesto normativo delineato, è stato autorevolmente denunciato un esteso fenomeno di mancata applicazione del principio di trasparenza (di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e della L.R. n. 10/2014) nell’azione amministrativa degli enti locali e pubblici di governo istituiti con la L.P. n. 3/2006, costituiti dai Comuni appartenenti al medesimo territorio per l’esercizio in forma associata obbligatoria e volontaria di funzioni amministrative trasferite dalla P.A.T. ai Comuni. Nel quadro del danno erariale conseguente a premi di risultato illegittimamente attribuiti, pur risultando la disapplicazione totale o parziale della normativa in materia di trasparenza, vengono in particolare denunciati la mancata pubblicazione (o la pubblicazione non conforme a Legge) di: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP) 2016-2018, Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e 2015-2017, Piano per la Trasparenza e l’Integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 (da integrare nel PTCP), Modulo di richiesta di accesso civico e di richiesta di intervento del potere sostitutivo, Obblighi relativi a Organi di indirizzo politico amministrativo, Consulenti e collaboratori, Beni immobili e gestione del patrimonio, Sezione personale (e relative sottosezioni Incarichi amministrativi di vertice, Dirigenti, Posizioni organizzative, Dotazione organica, Personale non a tempo indeterminato, Tassi di assenza, Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti), Sezione Enti controllati, Sezione Performance (e relative sottosezioni Piano della performance, Ammontare complessivo dei premi e Dati relativi ai premi), Sezione Pianificazione e governo del Territorio, Attestazioni O.I.V. o struttura analoga.

In sostanza, la retribuzione di risultato riconosciuta a Segretari comunali e Dirigenti deve essere ricollegata al raggiungimento degli obiettivi individuati nei Contratti collettivi provinciali di lavoro (CPPL) e all’integrale rispetto delle prescrizioni normative in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all’attività amministrativa, informazione all’utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro. A fronte di ciò, emerge che negli accordi di contrattazione decentrata sono state spessissimo attribuite risorse per il raggiungimento degli obiettivi (che non sono stati raggiunti e talvolta neppure individuati, sebbene se ne debba dare conto per Legge) nella misura del 100%, maggiorate fino al massimo previsto del 40%.

Si evidenziano, in particolare, assegnazioni del F.O.R.E.G. (Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale) in forma di premio collettivo, nonché retribuzioni di risultato a dirigenti e segretari generali senza tener conto della realizzazione dell’obbligatorio principio di trasparenza ex D. Lgs. n. 33/2013 (nella mancata previsione di alcuni parametri nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi dei Piani Esecutivi Generali).