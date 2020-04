COPPOLA (FUTURA) * COVID-19: « LE MASCHERINE DI PROTEZIONE SI TROVERANNO SUL MERCATO? CHI POTRÀ PERMETTERSI DI COMPERARLE AI PREZZI CORRENTI? »

Il Presidente Fugatti da lunedì consiglia, perché ordinanze non ne ha fatte, di andare al supermercato muniti di guanti e mascherine. Ma le mascherine dove le troviamo? Sono praticamente sparite dal mercato. Molte farmacie ne sono sprovviste.

La Protezione civile ne ha a disposizione circa un milione che prossimamente (…) verranno distribuite tramite i nostri Vigili del Fuoco: due pezzi a testa per ogni trentino. Il Presidente pensa già alla fase 2, quando vi sarà una riapertura parziale delle attività. A quel punto tutti dovranno avere a disposizione mascherine di protezione.

Le mascherine chirurgiche sono utili perché proteggono da schizzi di goccioline emesse con starnuti, colpi di tosse o dall’aria emessa parlando e respirando, ma devono essere sostituite dopo qualche ora perché perdono efficacia con l’uso. Le troviamo difficilmente nelle farmacie e i costi si aggirano in misura variabile dall’euro ai due euro l’una e a volte a prezzi più alti. I modelli Ffp2 e Ffp3 sono riservati ad uso professionale. Come indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità vengono date agli operatori direttamente a contatto con pazienti positivi. Sono disponibili alla popolazione su Internet a prezzi proibitivi.

Le mascherine di cui ci doterà la Provincia le esauriremo in due o tre giorni vista l’efficacia limitata a poche ore. Si potranno sanificare, ma per quante volte?

Come si pensa di fornire da lunedì, a tutte le persone che andranno a fare la spesa, la mascherina? Considerato i prezzi sul mercato di questi dispositivi di protezione certamente non tutta la popolazione trentina potrà permettersi di sostenere la spesa. C’è chi non arriva a fine mese, le famiglie numerose come potranno comperarle? Ci pensi per tempo Presidente Fugatti, mi sembra che siamo costantemente in ritardo.

*

Cons. Lucia Coppola