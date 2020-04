COPPOLA (FUTURA) * CORONAVIRUS – “SPESA SOSPESA”: « UN GESTO DI SOLIDARIETÀ PER CHI SI TROVA IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA »

La pandemia che in questi ultimi tempi ha travolto e stravolto le nostre vite deve essere affrontata con spirito di comunità. La nostra provincia lo sta dimostrando, sono tanti i volontari che mettono se stessi a servizio del prossimo. Tanti gesti non retribuiti e spontanei che danno sollievo a chi ne beneficia.

Stanno nascendo nuovi progetti di solidarietà. Anche da parte di privati, come quello realizzato da una signora di Rovereto che ha creato il carrello solidale, coinvolgendo supermercati e associazioni in un’opera veramente meritoria e di grande utilità. Attività che affiancano quelle del Banco Alimentare, di Trentino Solidale, della Caritas e tante associazioni che da sempre mettano in campo aiuti per sostenere chi si trova in difficoltà economica.

L’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus sta creando problemi economici a numerose famiglie trentine che, non potendo contare su un’entrata sicura, hanno difficoltà a trovare le risorse per fare la spesa.

Ritengo sarebbe importante affiancare alle varie attività di solidarietà la cosiddetta “spesa sospesa”. L’iniziativa ricalca il noto caffè sospeso di Napoli ed è molto semplice da mettere in pratica: ogni volta che ci rechiamo al supermercato, possiamo acquistare alcuni beni di prima necessità da lasciare a chi ha bisogno, specificando al cassiere o al titolare del punto vendita che si tratta di una spesa sospesa. In questo modo chi arriverà dopo di noi e si trova in stato di bisogno troverà dei generi alimentari a costo zero.

Una iniziativa di questo genere mette certo alla prova anche l’onestà delle persone, chiunque potrebbe attingere dalla spesa sospesa. Ma sono certa che i trentini sono maturi per portare avanti una iniziativa di questo genere con correttezza e onestà.

Chiedo pertanto al presidente della Provincia di Trento se:

intenda favorire, tramite pubblicizzazione, coinvolgendo i vari punti vendita della provincia di Trento che si renderanno disponibili, l’attivazione della “spesa sospesa” in modo da aggiungere un altro tassello alla rete di solidarietà che è tanto viva nel sul nostro territorio.

*

cons. Lucia Coppola