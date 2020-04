COPPOLA (FUTURA) * CORONAVIRUS / COVID-19: « A FUGATTI PROPONGO ALCUNE IDEE PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA NEL NOSTRO SISTEMA SANITARIO »

Il presidente Fugatti si è dichiarato aperto alle proposte della minoranza consiliare. Con spirito costruttivo propongo a lui e ai suoi esperti alcune idee per migliorare la gestione dell’emergenza sanitaria Covid 19 nel nostro sistema sanitario.

-se sia possibile prevedere la misurazione della temperatura corporea con termometro ad infrarossi frontale nelle attività di identificazione dei casi sospetti (siano essi pazienti, utenti o operatori sanitari) di Covid 19 nei contesti ospedalieri, ambulatoriali e di assistenza domiciliare (attualmente viene registrata quella riferita dalla persona, purtroppo è successo che il dato riferito non fosse quello reale);

-prevedere test di screeening per accertare l’infezione nei pazienti (anche asintomatici) che vengono ricoverati per motivi diversi da Covid 19;

estendere l’ordinanza di obbligo di indossare le mascherine chirurgiche e guanti a chi usa i mezzi pubblici di trasporto, a chi per motivi di lavoro non può rispettare le distanze di sicurezza, a tutte le persone, anche asintomatiche, che accedono alle strutture ospedaliere, ambulatoriali o che sono assistite a domicilio;

-registrare lo stato di quarantena (sia esso dovuto per i casi Covid 19 che per i contatti) nel fascicolo Sanitario Elettronico del Cittadino (in Trentino Trec), per dare modo a tutti gli operatori sanitari, che sono tenuti al segreto professionale, di conoscere lo stato della persona che devono assistere.

Cons. Lucia Coppola