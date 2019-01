coppola (FUTURA 2018) * PROGETTO VALDASTICO NORD: « la Provincia di Trento sta elaborando uno studio di fattibilità per la realizzazione del tratto autostradale? »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Considerato che: il Presidente della Provincia autonoma di Trento si è dichiarato favorevole al completamento del tratto autostradale della Valdastico Nord, nel territorio trentino.

Gli organi di stampa veneti (per esempio il “Giornale di Vicenza” nella sua edizione del 4 gennaio scorso) riportano la notizia che la Provincia di Trento, al fine di definire la questione dell’eventuale costruzione del tratto autostradale A31 Valdastico Nord e del suo tracciato, starebbe elaborando uno studio di fattibilità e raccogliendo dati sui flussi del traffico.

Ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per sapere:

1. se corrisponda al vero che la Provincia di Trento stia elaborando uno studio di fattibilità per la realizzazione del tratto autostradale Valdastico Nord e raccogliendo dati sui flussi di traffico;

2. in caso di risposta positiva, a chi sia stato affidato lo studio e con quali costi;

1. quali parametri si intenda adottare per valutare tempi di realizzazione, percorsi previsti, tariffe che verranno applicate;

2. nel caso in cui quanto riferito dagli organi di stampa veneti non corrispondesse al vero, se non intenda smentire quanto pubblicato dagli stessi.

*

Lucia Coppola

Consigliere provinciale Futura 2018