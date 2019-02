coppola (futura 2018) interrogazione * accoglienza: «LE LIMITAZIONI ALLO SPOSTAMENTO DEI MIGRANTI COLPISCONO ANCHE LA POPOLAZIONE TRENTINA »

Le limitazioni allo spostamento dei migranti colpiscono anche la popolazione trentina. In seguito all’approvazione del Decreto sicurezza, la Giunta provinciale di Trento ha inferto un altro duro colpo al progetto di accoglienza dei migranti in Trentino.

Oltre alla soppressione di tutti i servizi finora garantiti dagli enti del sociale trentino, ritenuti utili ai fini dell’integrazione e dell’inserimento nella comunità trentina dei richiedenti asilo, quali il supporto psicologico, l’orientamento al lavoro, i corsi di lingua italiana, la riduzione di un terzo degli appartamenti che sono destinati ai richiedenti asilo sul territorio, si è deciso di ridimensionare la libera circolazione gratuita.

Con la Delibera n. 62 del 25 gennaio 2019 la Provincia di Trento ha modificato il sistema tariffario della Provincia e le agevolazioni concesse alle persone richiedenti asilo.

Nello specifico:

Per circa 1000 dei 1300 soggetti rientranti nell’accoglienza straordinaria si assegnano titoli di viaggio per 1 viaggio andata/ritorno a settimana sia in ambito extraurbano che urbano, con possibilità di utilizzo massimo per 4 giorni nel mese ;

Per i restanti 300 soggetti:

a) soggetti rientranti nel progetto Sprar (circa 100): considerato che, come previsto dalla deliberazione n. 2455/2018, proseguono nelle attività di integrazione come previsto dalle disposizioni nazionali, ivi compresi i corsi di italiano che necessitano di frequenza per 4 giorni alla settimana, si assegnano titoli di viaggio per 4 viaggi A/R a settimana (sia in ambito extraurbano che urbano);