COORDINAMENTO SENIORES REGIONALE FORZA ITALIA TRENTINO-AA * LETTERA AL PRESIDENTE BERLUSCONI: « RIVENDICHIAMO UN RUOLO NEGLI ORGANISMI POLITICI DECISIONALI ED OPERATIVI »

Al Presidente di FORZA ITALIA On. SILVIO BERLUSCONI. I Responsabili Regionali e delle Grandi Città dei SENIORES di Forza Italia, riunitisi oggi 25 giugno 2019 a Roma alla Sede Nazionale, consci del delicato momento che attraversa la nostra comunità nazionale e lo stesso nostro Movimento, ed apprezzando il contenuto della Sua Comunicazione del 19/06/2019, riconfermano il loro sostegno per ridare vigore a Forza Italia, l’unica forza politica in grado di realizzare il programma liberale e riformista, fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dell’Italia.

I Seniores plaudono per la Sua elezione al Parlamento Europeo che rappresenta il felice esito di una campagna elettorale combattuta con determinazione e lucida visione da statista, consapevoli che in tale ambito saprà svolgere un ruolo essenziale per dare rinnovato impulso all’Unione Europea, baluardo di pace e di sviluppo per i popoli europei. Forti di questi convincimenti, i Seniores, che non solo rappresentano la maggioranza dell’elettorato di Forza Italia, ma, di fatto, spesso costituiscono la struttura più presente nei territori, confermano il loro impegno con l’entusiasmo di sempre in questa fase di rinnovamento di Forza Italia e rivendicano un loro ruolo negli organismi politici decisionali ed operativi.

Ritengono che sia funzionale pensare l’annunciato GRUPPO DI LAVORO come ad una NUOVA COSTITUENTE di Forza Italia, nella quale rivendicano il loro coinvolgimento. L’esito dell’attività del Gruppo di Lavoro dovrà concretizzarsi in Regole e Procedure statutarie snelle ed efficaci in grado di porre Forza Italia nella condizione di interpretare e sviluppare le esigenze ele opportunità di sviluppo sociale ed economico della società italiana, in particolare per:

A. preparare la nuova Classe dirigente del Partito nei territori che dia applicazione al Patto sociale, fondativo del nostro Stato, che si basa sulla DEMOCRAZIA.

B: REALIZZARE in concreto:

• RIFORMA FISCALE

• RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

• SNELLIMENTO DELLA BUROCRAZIA

• RIFORMA DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO

• INFRASTRUTTURE

• DIRITTO al LAVORO e TUTELA dei PENSIONATI che costituiscono il primo supporto per i nostri giovani.Temi questi che hanno costituito da sempre la base del nostro programma;

C. COSTRUIRE un sistema incisivo e funzionale di mezzi di comunicazione a complemento di quelli tradizionali quali carta stampata e televisioni, che utilizzi le potenzialità offerte dai social ormai indispensabili per competere.

D. PROMUOVERE nei territori e sostenere periodiche iniziative con innovative e incisive modalità di attrazione per contribuire a migliorare l’offerta politica di Forza Italia. Sarà, pertanto, determinante il sostegno al Gruppo di lavoro della Nuova Costituente di Forza Italia che dovrà essere composto da personalità che abbiano dato prova di capacità nel passato e che dovranno operare con animo libero da interessi personali per fare scelte funzionali a Forza Italia e utili al Paese. I Seniores Regionali per il Trentino – Alto Adige, nel riconfermarLe la loro totale fiducia, chiedono, con fermezza e nel convincimento di offrire un contributo costruttivo, di far parte di questo Organismo con una loro rappresentanza.*

*

Coordinatore Regionale SENIORES Trentino-Alto Adige

dott. Giannantonio Radice

Vice Cav. Giuseppe Viola