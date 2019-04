COORDINAMENTO NO VALDASTICO NORD – A31 * SERATE INFORMATIVE – PETIZIONE: « IL TESTO A DISPOSIZIONE PER LA FIRMA DEGLI ABITANTI DI ROVERETO E MARCO »

Mentre si susseguono confusione, pressapochismo e mancanza di visione dell’attuale Giunta Provinciale nell’affrontare un tema dalle ricadute così ampie come quello dei trasporti, la Società Civile si organizza: per contrastare la volontà, propugnata con menzogne ed indifferenza ai desideri e bisogni delle popolazioni, di far prevalere i localistici interessi economici a discapito dell’ambiente e della salute pubblica, della sostenibilità futura: costi abnormi che le comunità locali saranno deputate a sostenere.

Caldeggiamo quindi la partecipazione agli eventi di seguito:

A31: PERCHÈ NO – Serata Informativa aperta al pubblico

Lunedì 15 aprile 2019, h. 20.30 a Borgo Valsugana (auditorium sede della Comunità Alta Valsugana e Bernstol, Piazza Ceschi 1)

VALDASTICO – A31: COSA SAPPIAMO? Effetti sull’Alto Garda e Ledro

Mercoledì 17 aprile 2019, h. 20.30 ad Arco (Sala Vigili del Fuoco in Loc. Buttafuoco, 12 – Parcheggio Caneve)

PETIZIONE: NO ALLA VALDASTICO!

Qui il testo della petizione, a disposizione per la firma in particolare degli abitanti di Rovereto e Marco in queste date/orari:

Rovereto

Sabato 6/4 – Via Stoppani/angolo Cso Rosmini / 9.00 – 19.00

Sabato 13/4 – Largo Vittime delle Foibe verso il portico / 9.00 – 19.00

Marco di Rovereto

Sabati 6 e 13/4, stradina laterale a destra della Chiesa di Marco / 9.00 – 19.00