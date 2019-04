COORDINAMENTO NO VALDASTICO NORD – A31 * MOBILITAZIONE: « CI DISSOCIAMO DALL’OTTICA PERSONALISTICA CHE MIRA A SALVAGUARDARE UN TERRITORIO RISPETTO AGLI ALTRI »

Il coordinamento trentino NO A31 prende atto del fatto che tra chi si sta mobilitando contro la proposta di prolungamento a Nord della A31 vi è anche qualcuno – estraneo al Coordinamento – che si limita a contestare il punto in cui questa opera dovrebbe passare e uscire senza mettere in discussione tutta l’impalcatura del progetto, in un’ottica personalistica che mira a salvaguardare un territorio rispetto agli altri. Gli aderenti al presente Coordinamento sono, invece, consapevoli che l’AMBIENTE appartiene a tutti e che ad ognuno spetti il dovere e il diritto di tutelarlo, sia nel proprio interesse particolare, che per il bene collettivo.

Il Coordinamento si dissocia quindi da questa visione localistica, che non può far altro che portare allo scontro tra le amministrazioni e dividere la popolazione, che viceversa sta trovando forza e unità nello sforzo comune di proporre un modello di sviluppo che vada oltre il perseguimento del profitto di pochi: quei pochi che oggi sembra vorrebbero creare una classifica dei Territori e delle Comunità, adatte o meno alla cementificazione a seconda dell’interesse dei singoli.

Ma il completamento a Nord della Valdastico non ha senso: in alcun luogo, in alcun tempo.

Invitiamo tutte le cittadine ed i cittadini a mobilitarsi nella comune direzione di un rifiuto COMPLETO all’opera, inserendo tale mobilitazione in una ottica ampia e solidale anche con chi nella Valle dell’Astico (Veneto) rischia che un assenso da parte trentina dia il via già ora ai lavori sul loro versante, e a sottoscrivere solo le petizioni che, come quella che abbiamo proposto, esprimono una opposizione incondizionata a una scelta scellerata che porterà altro cemento, asfalto e flussi di traffico su una terra e su un Pianeta che non ne ha bisogno e che anzi chiede disperatamente scelte in senso decisamente contrario.

Testo completo della petizione del Coordinamento:

Petizione su change.org:

Pagina Facebook:

Sito informativo:

Il Coordinamento NO Valdastico Nord – A31

Associazione Marcolina per la Tutela del Territorio

AgricUltura sez. Trentino

Amici della Terra – sez. Alto Garda e Ledro

CS Bruno

ENPA – sez. Trentino

GaSud Rovereto – gruppo acquisto solidale di Rovereto e zone limitrofe

Gruppo Culturale UCT – Uomo Città Territorio

Gruppo Italiano Amici della Natura

Italia Nostra – sez. trentina

LAC – sez. Trentino Alto Adige/Südtirol

LAV Italia

Ledro Inselberg

Legambiente – sez. Trentino Alto Adige

LIPU – sez. Trentino

Medicina Democratica – sez. Trentino

Medici per l’Ambiente ISDE – sez. Trentino

Mountain Wilderness Italia

NO TAV Mamme Marco

Salviamo la Val d’Astico

SOS Anfibi ONLUS

SOS Anfibi – gruppo di Vicenza

Terragnolo Eventi

WWF Italia

WWF – O.A. Trentino

YAKU