COOPERAZIONE TRENTINA * I VERTICI INCONTRANO FRACCARO (M5S), PREVISTI INCONTRI CON TUTTI I PARLAMENTARI ELETTI IN TRENTINO

L’on. Riccardo Fraccaro (M5S) incontra la Cooperazione trentina. Il presidente della Cooperazione Mauro Fezzi e le vicepresidenti Marina Castaldo (vicaria) e Paola Dalsasso hanno incontrato nel pomeriggio di oggi l’esponente politico recentemente confermato alla Camera dei Deputati.

La Federazione ha invitato per un primo momento di conoscenza reciproca tutti i parlamentari eletti in Trentino.

“La cooperazione è un tema moderno, vedo che c’è voglia di rinnovamento”, ha detto l’on. Fraccaro.

Trento, 20 marzo 2018 – Oggi pomeriggio l’on. Riccardo Fraccaro ha incontrato i vertici della Federazione come deputato alla Camera eletto in Trentino.

Uno scambio di opinioni e di informazioni molto cordiale ha permesso di mettere a fuoco alcune problematiche che interessano la Cooperazione trentina.

“Alla politica chiediamo di mostrare la giusta attenzione e sensibilità verso una modalità di fare impresa che, se correttamente attuata, è in grado di contribuire a creare sviluppo e buona occupazione, favorire equità e giustizia e garantire una crescita equilibrata e condivisa”, ha detto il presidente della Federazione Mauro Fezzi, accompagnato dalla vicepresidente vicaria Marina Castaldo (referente per le coop di lavoro, servizi e sociali) e Paola Dalsasso, vicepresidente con delega alle cooperative di consumo.

Fezzi in particolare ha chiesto il coinvolgimento della Federazione sui temi che via via riguarderanno l’ambito di interesse della cooperazione.

Con l’on. Fraccaro si è parlato dell’impegno per tutelare la vicinanza al territorio delle banche cooperative, la permanenza dei piccoli negozi di montagna, l’attenzione nei bandi di gara per gli appalti di servizi, la lotta alla burocrazia e la piaga delle false cooperative.

L’incontro si è svolto in un clima cordiale di normale collaborazione istituzionale, a cui ne seguiranno altri.