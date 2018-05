COOPERAZIONE TRENTINA * “ SAPORI DEL BALDO ”: A MALCESINE IL TAGLIO DEL NASTRO SABATO 26 MAGGIO

Evento inaugurale per il punto vendita Sapori del Baldo che apre le sue porte alla comunità di Malcesine e ai molti turisti, italiani e stranieri, che scelgono questo territorio per trascorrere le proprie vacanze.

Sapori del Baldo nasce da un’idea comune e si concretizza grazie all’intercooperazione messa in campo dal Caseificio di Sabbionara e dalla Cantina di Avio, espressioni di una cooperazione agricola molto viva e attiva e particolarmente radicata. “Nel punto vendita Sapori del Baldo – viene spiegato – il consumatore può acquistare formaggi e vini, veri ambasciatori del territorio aviense”.

La cerimonia di inaugurazione è in calendario sabato 26 maggio alle ore 11 in via Navene a Malcesine.

Il taglio del nastro sarà anticipato dagli interventi dei presidenti Lorenzo Libera (Cantina di Avio) e Renzo Creazzi (Caseificio di Sabbionara).

Alle loro parole seguiranno quelle dei rappresentanti delle istituzioni e degli organismi centrali della Cooperazione Trentina.

“E’ semplice spiegare il perché sia stata scelta la denominazione Sapori del Baldo per questo negozio – osservano i presidenti Creazzi e Libera – Il Monte Baldo unisce i territori di Malcesine, di Sabbionara e di Avio. Sul Baldo si trovano le malghe e i pascoli dei nostri allevatori soci. Ai piedi di questa montagna i viticoltori soci della Cantina coltivano la vigna da cui si ricava pregiato nettare di bacco. E, dalla sommità di questo monte, si può ammirare tutto il Garda”.