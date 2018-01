From the web

Cooperazione Trentina * Il leader 5 Stelle Di Maio ha incontrato i vertici: "espresso apprezzamento per il sistema cooperativo e per l'Autonomia trentina"

Infine Luigi Di Maio ha mostrato apertura verso il ruolo delle associazioni di rappresentanza, che come accade in altri paesi europei, possono fornire un contributo di proposta nella formulazione delle leggi.

Nell’incontro è stato rappresentato il disagio delle cooperative sociali negli appalti di servizi, che di fatto favoriscono il massimo ribasso, spiazzando chi, come le coop di inserimento lavorativo, impiega in gran parte persone svantaggiate.

Sono stati trattati anche i temi delle false cooperative, in contrasto alle quali il Governo ha inserito una norma nell’attuale Legge di Bilancio, e sui cui il leader dei 5 Stelle ha promesso interventi più consistenti, e l’eccesso di burocrazia che grava sulle imprese (“abbiamo un progetto per abolire 400 leggi”).

L’onorevole Di Maio ha espresso apprezzamento per il movimento cooperativo e per l’Autonomia trentina, e ha chiesto approfondimenti in particolare sulla tutela del ruolo delle banche cooperative di territorio dopo la riforma (“una riforma che non abbiamo condiviso”, ha aggiunto l’onorevole Fraccaro) e sulla capacità di innovazione delle cooperative sociali.

Si è trattato di un incontro cordiale, nel quale sono stati trattati i temi di reciproco interesse. Per la Cooperazione, il presidente Fezzi ha rappresentato le dimensioni e la consistenza del movimento cooperativo trentino, che annovera numerose eccellenze in campo agricolo, sociale e di produzione, e alcune criticità soprattutto nei settori del credito e del consumo.

“Ho molto rispetto per il movimento cooperativo”. Il leader del Movimento 5 Stelle, accompagnato dall’onorevole Riccardo Fraccaro, dal consigliere provinciale Filippo Degasperi e da alcuni dirigenti, ha incontrato stamani nella sede della Federazione i vertici della Cooperazione Trentina, con il presidente Mauro Fezzi e i vice Marina Castaldo, Cesare Cattani, Paola Dal Sasso e il direttore generale Alessandro Ceschi.