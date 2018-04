COOPERAZIONE TRENTINA * LA FEDERAZIONE INCONTRA LA DELEGAZIONE PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA

La Federazione incontra la delegazione parlamentare di Forza Italia.Il presidente Mauro Fezzi e il direttore Alessandro Ceschi hanno incontrato og gi le senatrici Donatella Conzatti ed Elena Testor di Forza Italia.

Si è parlato dell’attualità e delle prospettive della cooperazione trentina. Le parlamentari hanno assicurato il loro impegno a favore del territorio.

Trento, 27 aprile 2018 – Proseguono gli incontri istituzionali della Federazione con i parlamentari eletti nella consultazione del 4 marzo. Oggi pomeriggio il presidente Mauro Fezzi e il direttore Alessandro Ceschi hanno incontrato nella sede della Federazione la delegazione di Forza Italia, composta dalle senatrici Donatella Conzatti ed Elena Testor.

Un incontro, come i precedenti, richiesto dalla Federazione per una reciproca conoscenza ed un primo scambio di informazioni ed opinioni sull’andamento dei vari settori della cooperazione, le criticità e le prospettive per il futuro.

Dopo aver ringraziato le parlamentari per la disponibilità, Mauro Fezzi ha tracciato un quadro generale delle tematiche di maggiore attualità che interessano la cooperazione, a partire dalla riforma del credito che sta cambiando profondamente l’organizzazione e la struttura delle banche di territorio.

E poi agricoltura, consumo, cooperative di produzione lavoro e sociali, con un approfondimento particolare agli appalti di servizi.

Le senatrici Conzatti e Testor hanno espresso la loro disponibilità alla collaborazione per favorire lo sviluppo equilibrato del territorio e delle imprese che vi operano, di cui le cooperative rappresentano un tassello importante.