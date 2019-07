cooperative sociali Young Inside e Inside * #BandoGenerazioni: « 14 i progetti selezionati, Protagonisti i giovani e i territori

Arrivano da tutta la regione i 14 progetti selezionati per l’edizione 2019 di #BandoGenerazioni. Tanti i territori coinvolti: le città capoluogo, prima di tutto, ma anche i centri minori e le valli, con un’attenzione specifica all’impegno e al protagonismo giovanile. I vincitori, che hanno tempo fino al 31 dicembre per realizzare la propria idea, potranno contare su finanziamenti in denaro e su un servizio dedicato di supporto e formazione.

Sono 37 i progetti presentati per il bando 2019, cinque in più rispetto allo scorso anno: un dato incoraggiante, che racconta di un territorio che ha ancora voglia di mettersi in gioco per costruire qualcosa di importante.

Quest’anno il bando, promosso dalle cooperative sociali Young Inside e Inside con il sostegno degli Uffici Politiche Giovanili delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, puntava a mettere al centro il confronto fra le generazioni, con temi come il lavoro culturale, le professioni creative, l’autonomia giovanile e i mestieri legati alla tradizione.

Fra i progetti pervenuti, la commissione regionale ha selezionato i 14 vincitori. Nei parametri di valutazione, è stato dato particolare peso alla capacità di costruire reti sul territorio, promuovendo l’impegno individuale in un’ottica di collaborazione e scambio.

Come gli scorsi anni, i progetti facevano riferimento a tre categorie: quelli “regionali”, che vedono la collaborazione di realtà provenienti dal Trentino e dall’Alto Adige; quelli “provinciali”, che coinvolgono più soggetti della stessa provincia; quelli presentati autonomamente da un singolo soggetto (associazione, cooperativa, gruppo informale o altro).

I PROGETTI VINCITORI

Fanno riferimento alla prima categoria, quella delle proposte “regionali”, i progetti “Where we can create” e “Capability”. Il primo, presentato dalla cooperativa The Hub Trentino – Südtirol, con la collaborazione di Leit Motiv Bolzano e del Comune di Trento, è pensato per far conoscere il microcosmo dei professionisti che lavorano nell’ambito dell’impresa creativa e del mondo culturale; il secondo, proposto da Arci Bolzano in collaborazione con Arci del Trentino, Auser Regionale del Trentino, Associazione PEQUOD e cooperativa sociale Altrimondi, punta ad attivare processi ‘abilitanti’ fra le realtà associazionistiche coinvolte, con particolare attenzione alle tematiche che riguardano il territorio e l’ambiente.

Nove, invece, i progetti “provinciali”, quelli che coinvolgono cioè più realtà della stessa provincia.

“Do e Dai – Scambio intergenerazionale di saperi e soluzioni”, proposto da Studio Comune in partnership con Blufink cooperativa sociale e Arciragazzi Bolzano, intende lavorare sul capoluogo altoatesino per costruire una rete sociale informale e intergenerazionale di supporto e facilitazione. Sempre a Bolzano, più di preciso sul quartiere Don Bosco, insisterà il progetto “Gestern, domani”, promosso dalla società cooperativa Demos 2.0. L’obiettivo è realizzare interviste audiovisive per mettere a confronto gli abitanti del quartiere, giovani e meno giovani, su temi che vanno dalla memoria collettiva a quella individuale. Rimaniamo a Don Bosco per la proposta di Coop19: “Remind Play Forward” è un progetto di storytelling che utilizza i linguaggi della musica e dell’illustrazione per raccogliere storie e memorie dagli abitanti del quartiere. Ci porta invece a Merano il progetto “Storie di piazza”, presentato da Ascolto Giovani con il Comitato di Piazza San Vigilio. L’intento è promuovere i rapporti di buon vicinato e la nascita di uno spirito comunitario tra chi vive in quella zona della città.

Si rivolgono tutti a territori periferici i progetti “provinciali” che si realizzeranno in Trentino. Generation Zeta, con il Circolo Primavera di Roncegno, presenta “Le Fontane di Roncegno Terme: social network di generazioni”, per far rivivere piazze e fontane con un approccio intergenerazionale. “La Piazzetta. Spazio Culturale di comunità” è invece l’iniziativa di Infiorescenze con la cooperativa sociale Gruppo 78 per creare uno spazio culturale di comunità nel centro storico di Ala. Rimaniamo in Vallagarina, per la precisione a Rovereto, dove le associazioni Offset e Baldensis propongono “Generazioni in quota – Esperienze di Ri-generazioni nel territorio rurale e montano del Trentino”, progetto di divulgazione, promozione e sensibilizzazione sulle esperienze territoriali legate allo scambio intergenerazionale, alla rigenerazione extra-urbana e all’imprenditoria giovanile. Le valli del Leno sono le protagoniste di “La Terra che voglio: generare futuri condivisi per la valle di Terragnolo”, proposta delle associazioni Centrifuga e 204 che muove dalle attività agro-silvo-pastorali tipiche della zona per reinterpretarle attraverso laboratori e workshop creativo-artistici. Ci spostiamo quindi nel Trentino occidentale, nelle valli Giudicarie e Rendena, per “Giovani in azione tra imprese cooperative e comunità locali”, con cui la Fondazione Don Guetti e l’UPT – Scuola delle professioni per il terziario di Tione intendono avvicinare i giovani al movimento cooperativo.

Rimaniamo in Trentino, sugli Altipiani Cimbri, per il primo dei progetti singoli approvati. Il Gruppo giovani San Sebastiano presenta “Sguardo al passato: tradizioni della nostra gente e della nostra terra”, per accompagnare i giovani in un percorso di conoscenza e valorizzazione delle ricchezze naturali e delle tradizioni agricole, culturali e sociali di montagna. “Ritorno al futuro: GenerAzioni a confronto” è invece la proposta di LabArca, che intende creare una sorta di passaggio di consegne generazionale in alcuni ambiti professionali fra gli over 65 e gli under 30 della città di Trento. Ci riporta quindi a Bolzano l’ultimo dei progetti singoli approvati, quello del gruppo informale Team Base Zero: “Nice to meet you” vuole creare connessioni fra persone di generazioni diverse, con l’obiettivo di organizzare una mostra aperta al pubblico.

Oltre al finanziamento in denaro, i vincitori potranno contare sui servizi delle cooperative sociali Young Inside e Inside, che forniranno supporto organizzativo e proporranno momenti di formazione e scambio. Tutti i progetti dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2019.

UNA RASSEGNA DI EVENTI DIFFUSI

Il bando 2019 rappresenta la prima tappa del progetto “Generazioni” che Piattaforma delle Resistenze Contemporanee intende realizzare a partire da quest’anno. L’obiettivo è quello di incentivare la partecipazione dal basso, decentrare l’offerta culturale su tutta la regione, immaginare nuovi scenari per lo sviluppo dei territori, coinvolgere pubblici diversi e trasversali, affrontando in modo più efficace tematiche prioritarie per i cittadini, ma soprattutto stimolare il dialogo intergenerazionale.

Il progetto si concretizzerà a partire dalla fine dell’estate nella #RassegnaGenerazioni, una serie di eventi diffusi su tutto il territorio regionale: dibattiti e ospiti nazionali e internazionali che porteranno in varie località delle due province occasioni di approfondimento e confronto.

YOUNG INSIDE E INSIDE

Le cooperative sociali Young Inside e Inside, con il sostegno degli Uffici Politiche Giovanili delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, hanno promosso dal 2014 sei bandi coordinati all’interno della Piattaforma delle Resistenze Contemporanee, per un totale di oltre 100 percorsi attivati su tutto il territorio regionale.

