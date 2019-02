Cooperativa Punto d’Incontro * assemblea 40esimo: « siamo per statuto apartitica e ogni strumentalizzazione che ne viene fatta è a danno dei nostri ospiti »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Vogliamo precisare che la cooperativa il Punto d’Incontro è per statuto apartitica e ogni strumentalizzazione che ne viene fatta, è a danno dei nostri ospiti, dei nostri servizi e della nostra cooperativa.

Il nostro compito è perseguire questi obiettivi e siamo in grado di valutare le assenze e le presenze interpretative e fuori luogo.

Chiediamo cortesemente alla stampa di riportare il senso del nostro agire anziché voci non attinenti e fuorvianti per titolo, per contenuto, per competenza.

Grazie.

*

Milena Berlanda

Cooperativa Punto d’Incontro