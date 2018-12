Conzatti * Manovra Bilancio – Senato: ” dalla parte del mondo del volontariato e dell’associazionismo “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Conzatti: dalla parte del mondo del volontariato e dell’associazionismo.

La Manovra di Bilancio appena consegnata al Senato -che in Commissione bilancio non abbiamo ancora esaminato – è determinata a penalizzare il no profit cancellando raddoppiando l’Ires dal 12% al 24% (Ires che era stata ridotta alla metà dall’art 6 del dpr 601/1973).

Il Governo gialloverde si assuma la responsabilità politica di tagliare al non-profit per finanziare l’assistenzialismo del reddito di cittadinanza. Si colpisce un mondo che si occupa di assistenza sociale, sanitaria, welfare, formazione.

Parliamo di attività che sopperiscono alla mancanza di interventi da parte dello Stato. È un clamoroso autogol che vogliamo ovviamente evitare.

Senatrice Donatella Conzatti (Forza Italia)