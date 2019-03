(leggi le altre news di Opinione) CONZATTI (fi) * WORLD CONGRESS OF FAMILY – VERONA: « Non rappresenta chi comprende la complessità delle relazioni affettive e non ama i fanatismi » Riceviamo e pubblichiamo integralmente:



Nei toni e nei contenuti il Wcf di Verona non mi rappresenta. L’ho ribadito in una nota stampa ieri a Verona. Non rappresenta chi comprende la complessità delle relazioni affettive e non ama i fanatismi. Non mi è bastato dire “non sono d’accordo”. A Roma abbiamo fatto anche ciò che il Governo non fa: depositato al Senato un disegno di legge che parla di welfare: pannolini, asili nido, bonus cultura e scuola, misure per l’acquisto della casa, conciliazione famiglia lavoro, cultura delle relazioni libere dalle violenze, pari opportunità. A Verona ho aggiunto un passo in più a favore delle donne, sottoscrivendo il Manifesto “verso gli Stati generali delle Donne”: per ribadire che le donne hanno la medesima dignità degli uomini e sono libere di amare, di studiare e di accedere ai ruoli professionali e politici e se lo desiderano di diventare madri. * Senatrice Donatella Conzatti (Forza Italia) (leggi le altre news di Opinione)

