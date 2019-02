conzatti (fi) * REDDITO cittadinanza: «Grave il mancato RECEPIMENTO nel parere della maggioranza, iN BICAMERALE le richieste di Regioni e Comuni »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Una componente della maggioranza, quella dei 5stelle, sempre più in confusione a Roma. Anche oggi, in Commissione bicamerale per le questioni regionali, assistiamo all’ennesimo vulnus, giacché il parere della maggioranza sul Reddito di cittadinanza presentato, non recepisce né la volontà di risolvere le criticità evidenziate dalle Regioni durante l’audizione di ieri, nél’accordo positivamente accolto sul coinvolgimento e la partecipazione degli Enti locali ai Tavoli di concertazione”.

Temiamo che lo slogan del Reddito di cittadinanza dei pentastellati -uno strumento a debito che non aiuta e nemmeno premia l’impegno- venga scaricato sugli Enti locali e i Centri per l’impiego che non sono messi nelle condizioni di poter lavorare.

Così la Senatrice azzurra Donatella Conzatti, membro della Commissione bicamerale per le questioni regionali.