Conzatti (FI) * Dl Fisco: ” si È persa l’occasione di andare incontro a milioni di italiani che creano beni, servizi e posti di lavoro “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Dl Fisco: Conzatti (FI), persa occasione andare incontro al Paese con il decreto fiscale “si e’ persa un’occasione di fare politica imprimendo al Paese una visione di futuro, si e’ persa l’occasione di andare incontro a milioni di italiani che creano beni, servizi e posti di lavoro”.

Lo ha detto Donatella Conzatti ( (FI) nel corso della sua replica come relatrice di minoranza al provvedimento in discussione al Senato. “Un vero decreto fiscale – ha aggiunto la senatrice azzurra – doveva affrontare una riforma organica del fisco mentre ci siamo ritrovati a fare i conti con emendamenti blindati che non hanno consentito un serio approfondimento di questioni che dovrebbero essere affrontate tramite specifici disegni di legge”.