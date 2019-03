Conzatti (FI) * Decretone voto finale in Senato: « il “reddito di cittadinanza” e “quota 100” SONO due misure inique »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Decretone voto finale in Senato, Conzatti(FI): Rdc e quota 100 due misure inique.

Reddito di cittadinanza e pensioni quota100 sono due misure a debito che fanno piovere sul bagnato visto che nell’ultimo anno il debito pubblico è aumentato a velocità doppia rispetto al recente passato, 72 miliardi in dodici mesi, sei miliardi al mese. Già questo basterebbe a dire che sono due slogan che aggraveranno la situazione di tutti i cittadini italiani. Quota 100 è la quota a cui andranno in pensione le generazioni future.

Una lotteria per alcuni fortunati che rientreranno nella finestra trimestrale. Il reddito di cittadinanza è una misura criminogena e iniqua. Avvantaggia i furbetti e disincentiva il lavoro, non aiuta la maggior parte delle persone in difficoltà, dei disabili e delle famiglie numerose. Una misura in cui manca solo la materia prima: gli strumenti per creare lavoro. Il nostro voto è convintamente e con grande preoccupazione per l’Italia contrario. Abbiamo un altro progetto per la rinascita italiana. Per il Trentino, avrei valorizzato l’Autonomia e utilizzato la clausola di salvaguardia, revisionando l’assegno unico ma rifiutato l’applicazione di una norma nazionale scritta male e applicata peggio, targata 5stelle”.

Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Donatella Conzatti