Conzatti (fi) * A22: « GRAZIE AD AUTOBRENNERO PER AVER RISOLTO LA SITUAZIONE, I MEZZI NON IN REGOLA DEVONO ESSERE CONFISCATI / A Toninelli ricordo CHE LA SOCIETÀ È PUBBLICA DA 60 ANNI »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Caos del Governo e caos tir sulla A22. Più della metà dei mezzi in transito si sono rivelati inadeguati ad affrontare le difficili condizioni meteo. Se ci sono dei controlli e delle ispezioni da fare sono nei confronti di coloro che viaggiano con imprudenza e incoscienza mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. Le code che si sono formate in questi giorni in autostrada a causa del maltempo c’erano in Italia e in Austria.

Ringrazio Autostrada del Brennero che, attrezzata alle emergenze quali neve e calamità come una slavina, ha permesso che la situazione rientrasse il prima possibile senza che nessuno si facesse male. È evidente che i mezzi che si immettono su un’autostrada come quella del Brennero con un’allerta neve conclamata devono essere attrezzati adeguatamente. I mezzi non in regola dovrebbero essere confiscati.

Quanto alle impavide esternazioni del ministro dei Trasporti… Bene se Toninelli si vuole accertare della gestione dell’autostrada, probabilmente se avesse fatto più ispezioni saprebbe di avere un modello da esportare.

A Toninelli ricordo che i ritardi sul rinnovo della concessione dipendono esclusivamente dal Governo perché gli enti territoriali sono pronti da mesi. E al ministro, che fa opposizione come non sapesse di essere ministro, e che tuona “di volere una gestione pubblica” ricordo che la gestione della A22 è già pubblica, sin dalla sua costituzione 60 anni fa.

Gli abbiamo riferito la storia di questa infrastruttura, nata grazie all’impegno e all’orgoglio dei nostri territori di autogoverno, in Aula al Senato 3 giorni fa. Gli abbiamo spiegato che tutti sono pronti per il prosieguo della gestione in house. Speriamo il Governo dimostri di essere veloce nel districarsi nei dossier così come con le veline.

*

Donatella Conzatti

Senatrice Forza Italia