CONZATTI – ALTERNATIVA POPOLARE * CENTROSINISTRA: “RINASCE ‘MARGHERITA 2.0’ CON IL COGNOME LORENZIN NEL SIMBOLO”

Da membro della Direzione nazionale di Alternativa popolare e da ex Segretaria Upt che ha sempre lavorato per l’area popolare del centrosinistra, sono felice di poter iniziare a costruire anche in Trentino il progetto politico nazionale che vede leader proprio la donna che stimo e con cui lavoro, Beatrice Lorenzin.

Nella notte dopo i tanti incontri e i tanti colloqui per trovare una quadra comune, si è conclusa una lunga riunione che oltre a vedere la partecipazione di tutti i big di Aa, Alfano compreso, ha messo intorno ad un tavolo tutti gli esponenti centristi per trovare la sintesi al progetto di rinascita centrista intorno alla Margherita e al nome di Lorenzin come simbolo di continuità col Governo Gentiloni, sempre più apprezzato dagli italiani.

*

Donatella Conzatti

Già Segretaria politica Upt