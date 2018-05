CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL CHIESE (TN) * ASSEMBLEA ELETTIVA: DAIANA COMINOTTI È LA NUOVA PRESIDENTE

Daiana Cominotti la nuova presidente del Consorzio Turistico Valle del Chiese. Succede a Massimo Valenti che ha retto l’incarico negli ultimi anni dopo la fusione tra i due Consorzi che precedentemente riunivano le Pro Loco dell’Alta e Bassa Valle del Chiese.

Nell’assemblea di ieri sera l’imprenditrice, espressione del Comune di Storo, ha prevalso sull’altro imprenditore turistico Ferruccio Luzzani, la cui candidatura è stata proposta durante i lavori dell’assemblea composta dai rappresentanti delle Pro Loco, delle Amministrazioni comunali, del Bim e degli imprenditori turistici.

Il presidente uscente Massimo Valenti fa ora parte del nuovo Consiglio direttivo in rappresentanza delle Pro Loco assieme al suo ex vicepresidente Nicola Zontini, a Michele Bazzoli, Alberto Bazzoli, Tommaso Beltrami, Daniele Butterini e a Marco Salvagni; per le amministrazioni comunali vi sono Nadia Baldracchi e Alessandra Zulberti; in rappresentanza del Bim Remo Andreolli; per le associazioni di categoria Graziano Tamburrini e Damiano Oliana. Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da Christian Sartori, Antonella Pasi e Ivano Vaglia mentre I Probiviri sono Severino Papaleoni, Gianni Cimarolli e Roberto Bagozzi.

Prima dell’assemblea elettiva è stato votato il nuovo Statuto del Consorzio Turistico in linea con le proposte emerse nelle scorse settimane da un gruppo di lavoro presieduto da Severino Papaleoni.

Il presidente uscente Valenti e lo staff del Consorzio hanno quindi tracciato un bilancio operativo 2017 e progettuale 2018. Un lavoro che ha visto il Consorzio operare su più fronti e a sostegno delle iniziative proposte in Valle del Chiese. Rafforzato il rapporto con le amministrazioni locali, Trentino marketing e con la Comunità delle Giudicarie. I dati certificati 2017 indicano 16.307 arrivi (+15,9%) e 55.809 presenze (+20,5%) con un allungamento quindi dei giorni di vacanza degli ospiti.

In tema di progettualità e promozione di è parlato nella nuova proposta a #Milklife con il mondo dell’alpeggio protagonista dell’estate. Il nuovo contenitore #Milklife riunirà, infatti, sotto un’unica denominazione tutte le iniziative previste nei prossimi mesi a livello locale: Malghe Aperte, Albe e Tramonti in Malga, La Desmalgada di Boniprati, il Festival della Polenta a Storo e Mondo Contadino al Lago di Roncone, che quest’anno sarà anche l’ultimo appuntamento della rassegna Latte in Festa voluto dall’assessorato provinciale al Turismo e Agricoltura e da Trentino Marketing.

Altri progetti interessano l’Avvento e i Mercatini di natale (con una proiezione già al prossimo inverno), la Mtb con la nascita ufficiale dei 10 tracciati approvati dalla giunta provinciale e l’arrivo della Transalp il prossimo 20 luglio, l’offerta legata alla pesca, l lavoro di promozione su Web e social con il rafforzamento del canale Instagram, le attività legate alla Radio e Tv con il coinvolgimento dei grandi canali televisivi nazionali e internazionali (tra questi Mediaset e Servus Tv – Redbull) per la promozione delle attività outdoor e più in generale dell’offerta di vacanza della Valle del Chiese.

In evidenza anche il lavoro di gestione e promozione legato al tema dei Poli culturali e delle iniziative collegate, rivolte non solo agli ospiti ma anche ai residenti. In particolare come occasione di sensibilizzazione della popolazione locale che di fatto è la prima ambasciatrice della Valle del Chiese nel rapporto con i suoi ospiti.