CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO * LEVICO TERME BLUES FESTIVAL 2019: « DAL 17 AL 18 AGOSTO LO SPETTACOLO CON GIUDI E QUANI – T-ROOSTERS E ARIANNA ANTINORI BAND »

Dopo il grande successo delle passate edizioni, che hanno visto diventare la cittadina termale capitale del blues in Trentino, ecco che ritorna nel weekend del 17 e 18 agosto il Levico Terme Blues Festival, organizzato dal Consorzio Levico Terme in Centro con la preziosa collaborazione di A-Z Blues e grazie al supporto del Comune, dell’Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai, della Provincia Autonoma di Trento, della Cassa Rurale e del Gruppo ITAS Assicurazioni.

Due serate di grande musica animeranno il palco di Piazza della Chiesa, dove si esibiranno rigorosamente dal vivo artisti di levatura internazionale.

Nato da un’idea del Consorzio Levico Terme In Centro in collaborazione con A-Z Blues, il festival ha lo scopo di proporre ad un pubblico eterogeneo composto da appassionati ma, anche, da semplici turisti un evento culturale di grande spessore che enfatizzi un genere musicale – il blues e la musica statunitense, appunto – che da sempre sono legate ai momenti di feste oltre ad essere il precursore di tutta la musica moderna. E, allora, Levico Terme non solo meta turistica per le escursioni in montagna, tra magnifici boschi e il bel lago da Bandiera Blu, tra storia, cultura e sapori ma, anche, per battere il piede a ritmo di Blues.

Questa quinta edizione, che si terrà nelle sere di sabato 17 e domenica 18 agosto nella sempre coinvolgente Piazza della Chiesa del bel comune trentino, vedrà protagonisti tre rappresentanti di spicco del genere: Il duo Giudi e Quani, il gruppo T- Roosters e Arianna Antinori.

Sabato 17 alle ore 20.45, in apertura del Festival, con la collaborazione deLa Piccola Libreria di Levico Terme, insieme al giornalista de L’Adige – Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Fabio De Santi, l’autore Luca Giudici presenterà “Abbagliati di Luce” (Editore ZONA Music Books, 2019). Quest’anno Bruce Springsteen è stato uno dei musicisti di cui si è parlato di più, seguendo il suo percorso si cercherà di capire come cambia la musica Rock nel mondo d’oggi.

I concerti inizieranno alle ore 21.00 offrendo al sempre numerosissimo pubblico la possibilità di concludere degnamente una giornata trascorsa, magari, tra le alte vette o in riva al lago, il secondo per grandezza di tutta laValsuganaeBandiera Bludella FEE (Foundation for Environmental Education), grazie alle limpide acque, alla spiaggia e alle politiche di gestione turistico-ambientali ecosostenibili.

*

Scopriamo quali saranno le vere attrazioni di questa quinta edizione del Levico Terme Blues Festival 2019:

PROGRAMMA ED ORARI CONCERTI

Sabato 17 e Domenica 18 Agosto ore 21.00

GIUDI e QUANI (in apertura)

Giudi e Quani sono dotati di una naturale sfrontatezza giovanile, irrefrenabile energia, attitudine rock, amore per il blues ed hanno trovato una giusta formula per ringiovanire un genere che mai come oggi ha

bisogno di vitalità e spregiudicatezza per catturare l’attenzione ed essere apprezzato dalle nuove generazioni. Giuditta Cestari (batteria e voce)

e Francesco Quanilli (chitarra e seconda voce) sono pronti ad affacciarsi sempre più al mondo del blues-rock italiano e perché no, europeo, presentando in entrambe le serate, un diverso live-set d’apertura per

presentare il nuovo omonimo album.

Sabato 17 Agosto ore 22.00

T-ROOSTERS

Band nata dal comune amore di quattro musicisti per la musica afroamericana, a partire dalle sue origini sino a quella di oggi. Per questo motivo la batteria di Giancarlo Cova e il basso di Lillo Rogati sono una sezione ritmica perfetta per la chitarra e voce di Tiziano “Rooster” Galli e per il “Mississippi saxophone”, l’istrionica armonica di Marcus Tondo. Il loro sound ci porta a riassaporare l’inestimabile blues delle origini attraverso nuove forme come lo swing/blues, il rock’n’roll e il boogie woogie, con un sound ormai diventato il marchio di fabbrica della band,

ad oggi in continua evoluzione. Nel gennaio 2016 hanno partecipato all’International Blues Challenge organizzato dalla Blues Foundation, negli Stati Uniti a Memphis (TN), classificandosi tra le prime posizioni. Presenteranno il nuovo album “The Sunny Wine Sessions”.

Domenica 18 Agosto ore 22.00

ARIANNA ANTINORI BAND Arianna, considerata una delle voci femminili rock-blues più

interessanti del momento, ama in maniera viscerale il rock, quel sano rock che ha saputo contaminarsi senza perdere identità e che affonda le sue radici nel blues, nel soul e nel rock’n’roll. Ha già calcato importanti palchi, come Pistoia Blues e partecipando a numerosi festival come Asti Musica, Tropea Blues Festival, Festivalshow. Con quasi 100 date all’anno, Arianna ha suonato in

tutta Italia e all’estero, promuovendo quella musica che ancora oggi detta legge, grazie alla qualità creativa e alla longevità artistica dei suoi protagonisti. Presenterà il recente album “Hostaria Cohen”.