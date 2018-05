CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI * EDIFICI PUBBLICI: ” 200 MILIONI PER INCENTIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA “

200 milioni per incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici. 150 colonnine di ricarica per veicoli elettrici in Trentino entro fine anno.

“E’ una sfida ambientale e tecnologica che gli Amministratori locali vogliono vincere e per questo dobbiamo essere preparati e informati, lavorando insieme alla Provincia”. Sono le parole del presidente del Consorzio dei Comuni Trentini Paride Gianmoena a commento del convegno organizzato dal Consorzio su temi di stretta attualità.

“Sono sfide importanti – ha aggiunto – e riguardano il risparmio energetico negli edifici pubblici e la collaborazione di Comuni e Comunità nella creazione di una rete provinciale di ricarica per veicoli elettrici. Insomma – ha sottolineato ancora – dobbiamo proiettarci in un futuro con l’obbligo di lasciare un ambiente il più naturale possibile alle nuove generazioni”.

Al suo fianco l’assessore provinciale all’Energia Mauro Gilmozzi che non ha mancato di commentare come sia strategico lavorare insieme nel perseguire obiettivi che vanno a tutto vantaggio dei cittadini e del territorio.”Dobbiamo raggiungere – ha detto – livelli europei nella mobilità pulita e lo dobbiamo fare incentivando a un minor uso dell’auto e favorendo la mobilità elettrica”.

Nel dettaglio sono stati due i temi sviluppati (ieri, 7 maggio) nel corso del convegno organizzato, presso la propria sede a Trento, dal Consorzio dei Comuni Trentini e rivolto agli amministratori degli Enti locali.: “Opportunità per la riqualificazione energetica con il supporto tecnico agli enti locali” e il “Piano delle mobilità elettrica: infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sul territorio provinciale”.

Il Conto Termico per la Pubblica Amministrazione è un’opportunità da 200 milioni di euro l’anno decisa dal Mise (Ministero per lo Sviluppo Economico). Una cifra a disposizione, sotto la forma di incentivi, per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici pubblici. All’incontro erano presenti i funzionari dell’Unita Supporto all’Efficientamento Energetico della Pa del Gse (Gestore servizi energetici).

l Conto Termico finanzia fino al 65 per cento delle spese sostenute per interventi di manutenzione sugli impianti degli edifici pubblici; riguardano il miglioramento dell’isolamento termico, la sostituzione di infissi e pannelli vetrati, la sostituzione di impianti di illuminazione e climatizzazione, la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’introduzione di sistemi avanzati di controllo per impianti alimentati a energia elettrica. Sono incentivi compatibili con qualunque altro finanziamento.

Nel corso del convegno è stato spiegato come il Conto Termico sia affiancato da altre opportunità come i contratti Epc (Contratti a Prestazione Energetica Garantita) e vale a dire la possibilità di realizzare gli interventi senza utilizzare finanze proprie appoggiandosi a Società che vengono ripagate dal risparmio energetico che si consegue.

La seconda parte del convegno ha visto concentrasi l’attenzione sul Piano della Mobilità Elettrica con particolare riferimento alle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Entro fine ano saranno 150, ha assicurato l’Assessore provinciale all’energia Mauro Gilmozzi.

Ad entrare nel dettaglio sono stati il professor Maurizio Fauri dell’Università di Trento ed esperto in materia, Marco Merler amministratore Delegato di Dolomiti Energia e l’ing. Chiara Bronco di Enel che cura il Progetto territoriale. Grazie anche all’impegno delle amministrazioni comunali in Trentino sta nascendo, infatti, la prima rete di ricarica per veicoli elettrici. Una sfida che vuole anticipare i tempi di quella che viene definita, ormai, la rivoluzione elettrica della mobilità.