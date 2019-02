consorzi APOT – Melinda – La Trentina: ” L’altra metà della mela, spicchi di economia, arte e territorio “: « convegno con Philippe D’Averio il 15/2 al Teatro Sociale di Trento »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





L’altra metà della mela, spicchi di economia, arte e territorio. L’evento avrà luogo il prossimo 15 febbraio presso il Teatro Sociale di Trento, alle ore 17.00.

L’incontro punta a valorizzare la frutticoltura del territorio attraverso l’arte e la storia, componenti partecipative del tessuto sociale, culturale ed economico.

Con l’occasione saranno presentati i dati attuali relativi al comparto melicolo trentino.

Un modo di rendere più percepibile quanto sia importante mantenere vivo e attraente il territorio attraverso un prodotto come la mela, così fortemente identitario in Valle di Non e in Trentino.

Ospite della serata sarà Philippe D’Averio, storico dell’arte nonché famoso personaggio televisivo.