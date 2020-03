CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE  * VISITA ISTITUZIONALE: « PACCHER ACCOGLIE IL PRESIDENTE DEL TAR, FULVIO ROCCO »

Il Presidente Paccher accoglie il Presidente del TAR, Fulvio Rocco. In Consiglio regionale la visita istituzionale del Presidente del TAR di Trento, Fulvio Rocco

In un momento particolarmente importante per il Trentino-Alto Adige, a poche settimane dalle elezioni amministrative, il Presidente del Consiglio regionale ha accolto oggi il nuovo presidente del Tribunale di Giustizia Amministrativa, Fulvio Rocco. Si è trattata di una visita istituzionale di cortesia, durante la quale l’attenzione si è concentrata sullo stato della giustizia amministrativa nella nostra terra, dove il quadro si conferma positivo, e sulle prossime elezioni amministrative, dove il TAR svolge una funzione di controllo fondamentale.

“La nostra realtà, come ha ricordato il Presidente Rocco – ha detto il Presidente Paccher – è certamente virtuosa. Solo una minima parte dei ricorsi presentati trovano un accoglimento, segnale che la Pubblica amministrazione lavora bene in Trentino. Inoltre i tempi dei processi si attestano intorno ai sei mesi, un dato che testimonia l’efficienza del Tribunale stesso, un organo che lavora a tutela prima di tutto degli stessi cittadini che vi si rivolgono”.

Fulvio Rocco, nato a Trieste nel 1954, dopo l’esperienza maturata nell’amministrazione della Regione Friuli Venezia Giulia, dal 1988 ha svolto la funzione di Magistrato del T.A.R. in Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio. E’ stato anche eletto a ricoprire la carica di membro supplente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, organo di autogoverno dei magistrati dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato. Da poche settimane ricopre il ruolo di Presidente della sezione di Trento del Tribunale di Giustizia Amministrativa.