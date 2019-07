CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE SÜDTIROL * PASSAGGIO DI MEDIOCREDITO DALLA REGIONE ALLE PROVINCE: « IL PARERE FAVOREVOLE DALLA II COMMISSIONE »

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto in commissione. Il nostro fine è sempre la razionalizzazione e il contenimento delle spese, in un’ottica di miglioramento dell’intero sistema e anche in questo caso abbiamo svolto un dialogo costruttivo tra tutti i Consiglieri- ha detto il Presidente Helmuth Renzler, che ha riunito questa mattina a Trento la II Commissione.

Al vaglio della Commissione, il testo del Documento di Economia e Finanza della Regione e il Rendiconto Generale per il 2018. All’organo legislativo del Consiglio regionale era richiesto anche il Parere sul “Programma per la Cessione della partecipazione della Regione in Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.”, così come previsto dalla Legge Regionale 2015, n.28. “Ringrazio tutti i Consiglieri per il lavoro svolto, un lavoro utile in egual modo per tutti i cittadini delle province di Bolzano e Trento”- conclude Helmuth Renzler.