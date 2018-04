CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL – MINORITY SAFE PACK: WIDMANN, ” OBIETTIVO RAGGIUNTO, OLTRE 59MILA LE FIRME RACCOLTE “

Minority Safe Pack: obiettivo raggiunto. Consiglio regionale – Widmann: “Sono orgoglioso della nostra gente, della nostra terra”.

Con oltre 59mila firme raccolte, anche la nostra terra ha raggiunto l’obiettivo di Minority SafePack, l’iniziativa popolare per la tutela delle minoranze linguistiche europee.

“Sono particolarmente orgoglioso di questo traguardo: la nostra Regione è un esempio di come le minoranze linguistiche siano un valore aggiunto a tutta la società” – Commenta Thomas Widmann, Presidente del Consiglio regionale – “Non è possibile pensare ad una Unione europea dove non esista una tutela per tutte quelle componenti, anche minoritarie, che ne hanno scritto la storia.

Il Trentino-Alto Adige/Südtirol è nato come esperimento di convivenza e oggi siamo un modello.

La riuscita di questo progetto ha dimostrato che anche i cittadini ne hanno consapevolezza e voglio quindi esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno aderito, dando un segnale forte all’Europa e rafforzando anche il valore della nostra stessa autonomia”.

Le firme raccolte in tutta europa sono 1.192.165 e hanno raggiunto il quorum richiesto, oltre all’Italia, Bulgaria, Danimarca, Spagna, Croazia, Ungheria, Lituania, Latvia, Romania, Slovenia, Slovacchia.