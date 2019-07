Consiglio regionale Trentino-Alto Adige * presentazione STAMPA ddl n 11: « Rideterminazione assegni vitalizi e di reversibilità CON metodo di calcolo contributivo, Lunedì 29 luglio ORE 12.00 »

Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo. Invito Conferenza Stampa – Lunedì 29 luglio, alle ore 12.00, sala 1 del Palazzo del Consiglio regionale a Trento.

Sarà presentato il giorno lunedì 29 luglio, alle ore 12.00, presso la Sala 1 del Consiglio regionale, in Piazza Dante a Trento, il disegno di legge n.11: “Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo”, presentato dai membri dell’Ufficio di Presidenza Paccher, Noggler, Guglielmi e Savoi, che prevede, per gli ex Consiglieri regionali titolari di assegno vitalizio e per i titolari di assegni di reversibilità, la rideterminazione degli stessi secondo il metodo di calcolo contributivo.