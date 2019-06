CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE * MANIFESTO SULLA VETRATA DELLA REGIONE: PACCHER, « È UN FATTO GRAVE DI INTOLLERANZA CONTRO LE ISTITUZIONI E LA GENTE TRENTINA »

Manifesto sulla vetrata della Regione. Il Presidente Paccher: “Un atto indegno”. “Il manifesto appeso sulle vetrate della Regione è un fatto grave di intolleranza contro le Istituzioni e contro la gente trentina. Come Presidente del Consiglio regionale, ma soprattutto come cittadino, condanno questa forma di violenza verbale, credo che sia un atto indegno e testimonia un atteggiamento prepotente. La scelta del luogo è indicativa del disprezzo verso le Istituzioni che rappresentano tutti in egual modo: nell’aula del Consiglio regionale trovano voce tutte le sensibilità del territorio.

Questo gesto, come gli insulti alla memoria del Presidente Moltrer di cinque anni fa, è un atto aggressivo e intimidatorio che offende non solo i cacciatori, che rappresentano una parte importante della storia e della tradizione delle nostre valli, ma anche tutti coloro che, proprio come chi pratica l’attività venatoria nel rispetto della legge, si battono per la difesa dell’ambiente con senso civile e nel rispetto del prossimo”. Così il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, in risposta al manifesto appeso nella notte da alcune persone all’ingresso del Consiglio regionale in piazza Dante a Trento, sul quale era scritto “Cacciatore facci sognare, sparati!”.