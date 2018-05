CONSIGLIO REGIONALE PERSONE ANZIANE ITALO-CANADESI * L’ORDRE DE MONTRÉAL: ASSEGNATO IL TITOLO DI UFFICIALE A MARISA FERRETTI BARTH

Il Consiglio Regionale delle Persone Anziane Italo-Canadesi ha il piacere di annunciare che la Vice-Presidente, direttrice generale e fondatrice, On. Marisa Ferretti Barth, è stata insignita dell’Ordre de Montreal con il titolo di Ufficiale, lo scorso 17 maggio in occasione dell’anniversario della fondazione di Montreal.

Tra un centinaio di candidature, quest’anno sono state selezionate 18 personalità sulla base della vastità, dell’originalità e dell’impatto sulla vita collettiva dei risultati di ciascun candidato.

Il sindaco Valérie Plante ha assegnato la più alta distinzione della Città di Montreal destinata alle personalità eminenti che contribuiscono in modo eccezionale allo sviluppo della società della metropoli.

*

Il titolo di Ufficiale dell’Ordre de Montreal è stato assegnato all’On. Barth con la seguente motivazione:

L’onorevole Marisa Ferretti Barth ha dedicato la sua vita al benessere dei suoi concittadini, in particolare degli anziani della comunità italo-quebecchese. Nel corso della sua carriera, ha lavorato per rompere l’isolamento di molti anziani e per facilitare la loro integrazione nella società attraverso la fondazione del Consiglio Regionale delle Persone Anziane Italo-Canadesi.

Nel corso della sua carriera l’On. Barth vanta il primato come Senatrice donna di origini italiane del Governo Canadese nel 1997.

Tra le sue più importanti realizzazioni spiccano senza dubbio una novantina di clubs de l’Âge d’or, di cui, ad oggi, ben 85 dedicati agli anziani italo-canadesi della grande regione di Montréal, numerosi servizi realizzati e forniti tramite il CRAIC, nonché la residenza per anziani I Giardini d’Italia.

Il suo impegno sociale si è esteso inoltre in seno a numerose istituzioni all’interno della comunità italiana, ma anche presso istituzioni della società montrealese, nelle quali ha ricoperto ruoli importanti imprimendo sempre il suo vigoroso entusiasmo e la sua creatività.

Tra le numerose onorificenze già ricevute notiamo in particolare il titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ricevuto nel 2003, l’Ordine Nazionale del Quebec nel 2008, e la medaglia del Luogotenente Governatore del Quebec nel 2009.

Il Presidente Franco Rocchi con il Consiglio d’amministrazione del CRAIC congiuntamente ai presidenti dei clubs de l’Âge d’or affiliati e all’equipe dell’ufficio, rivolgono all’On. Barth le più sentite congratulazioni ed esprimono l’orgoglio di poter condividere con lei questo prezioso momento di soddisfazione