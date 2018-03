CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * PRESIDENTE PARLAMENTO BAVARESE BARBARA STAMM: ” VA DATA UNA RISPOSTA AL SENSO DI INSICUREZZA DEI CITTADINI “

Parlando della Germania e della Baviera, Barbara Stamm ha ricordato che la situazione economica è eccellente. Il gettito fiscale cresce, non c’è disoccupazione, la Baviera, anche grazie al suo sistema della ricerca scientifica, attira cittadini anche dal nord della Germania, al punto che è passata da 11 a 13 milioni di abitanti.

Eppure c’è anche qui incertezza per il futuro. C’è un senso di insicurezza che pervade la vita dei cittadini, ha detto, e che i democratici devono affrontare e fare evolvere in modo positivo. Anche per questo motivo, ha concluso, le elezioni che ad ottobre si terranno sia in Baviera che in Trentino sono molto importanti.