CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * PRESIDENTE DORIGATTI: RICEVUTI LENTINI E ZINGALE, NEOPRESIDENTI DELLE SEZIONI CONTROLLO E GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DI TRENTO (FOTO)

Dorigatti ha ricevuto Lentini e Zingale, neopresidenti delle Sezioni Controllo e Giurisdizionale della Corte dei conti di Trento. Consiglio provinciale e Corte proseguiranno la positiva collaborazione degli ultimi anni, preferendo la prevenzione alla repressione. Ipotizzato un convegno nel 2019 per i vent’anni della Sezione giurisdizionale.

Un convegno per celebrare il ventesimo anniversario dell’apertura della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti a Trento, con l’obiettivo di riflettere sul ruolo di quest’organismo anche in rapporto alla gestione delle risorse della Provincia e della pubblica amministrazione locale.

Ad ipotizzare l’evento, che potrebbe svolgersi nel giugno del 2019 (risalendo allo stesso mese il decreto legislativo da cui nel 1999 venne istituita la sede di Trento), è stato Pino Zingale, magistrato da poco insediatosi alla guida della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Trento, durante il suo primo incontro ufficiale con il presidente del Consiglio provinciale Bruno Dorigatti.

L’idea è subito piaciuta a Dorigatti, sia perché, ha osservato il presidente, sta per venire alla luce il progetto del nuovo Statuto di autonomia, orientato a delineare le future competenze delle Province di Trento e di Bolzano nel quadro della Regione, sia in quanto il convegno potrebbe fornire indicazioni utili nella fase iniziale della prossima legislatura.

Dopo aver condiviso pienamente la volontà espressa da Dorigatti di portare avanti la positiva collaborazione sviluppatasi in questi anni tra l’assemblea legislativa e la Corte dei conti anche per quanto riguarda l’osservanza delle norme relative alla gestione delle risorse assegnate ai gruppi consiliari, Zingale, arrivato a Trento da Palermo dov’era Procuratore generale d’appello della Corte dei conti, ha sottolineato la preferenza da accordare sempre alla prevenzione rispetto alla repressione.

Dello stesso avviso, il presidente Dorigatti ha evidenziato come “in questi anni, nei quali le leggi sono diventate complesse al punto da renderne difficile l’osservanza, la possibilità per il Consiglio provinciale di chiedere aiuto alla Corte dei conti per la corretta interpretazione delle norme si è rivelata molto preziosa”.

Per la Corte dei conti questa mattina Dorigatti aveva ricevuto anche la visita di Anna Maria Rita Lentini, neo-presidente della Sezione regionale di Controllo di Trento. Felice di essere a Trento, Lentini, accompagnata da Alessia Di Girolamo, uno dei quattro magistrati e primo referendario della Sezione Controllo, si è detta certa di poter svolgere qui un buon lavoro grazie alla “bella squadra” di magistrati a lei affidata e “all’ottimo personale” fornito dalla Provincia.

Già consigliera a Roma della Sezione centrale Controllo gestione della Corte dei conti, Lentini ha ricordato di aver lavorato anche nella Sezione Giurisdizionale accumulando in tal modo un’approfondita conoscenza della pubblica amministrazione. Conoscenza che ora – ha commentato il presidente del Consiglio – potrà ulteriormente arricchirsi per le competenze esercitate dalla Provincia autonoma di Trento in molti settori altrove soggetti allo Stato.