CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * DELINEATO IL PROGRAMMA DEI LAVORI D’AULA FINO AL TERMINE DELLA XV LEGISLATURA (11-12-13 SETTEMBRE)

La Conferenza dei capigruppo, riunita stamane dal presidente Bruno Dorigatti, ha delineato il programma dei lavori d’aula per le tornate che restano di qui alla fine della XV legislatura (l’ultima in calendario è fissata per l’11-12-13 settembre). In sintesi:

*

10-11-12 aprile.

Disegno di legge Degasperi n. 141 in materia urbanistica, per ridurre il consumo del suolo e per togliere i politici dalle commissioni edilizie.

*

8-9-10 maggio.

Si tratteranno i disegni di legge che vogliono introdurre norme in tema di giovani. Quindi il n. 60 Maestri (gi studenti come guide e promotori del territorio trentino), poi il 187 Degasperi, il 210 Viola e il recentissimo 215 Giuliani, tutti mirati a contrastare bullismo e cyberbullismo. Infine il ddl 219 dell’assessora Ferrari, di riforma delle politiche giovanili della Provincia. Infine all’ordine del giorno ci sarà il ddl 105 di Giovanazzi per l’istituzione di un fondo a favore delle vittime di atti di criminalità.

*

5-6-7 giugno.

Si affronta il tema del “dopo di noi”, ossia il sostegno ai disabili che restino senza genitori o che cerchino una propria autonomia da essi. Ci sono il ddl 195 Simoni, il ddl 197 Viola, il ddl 207 De Godenz e il ddl 220 dell’assessore Zeni.

A seguire il ddl sulla pesca dell’assessore Dallapiccola e il ddl 212 di Civettini per reintrodurre l’obbligo di certificato medico per rientrare a scuola dopo oltre 5 giorni di malattia.

*

3-4-5 luglio.

Due le proposte legislative da esaminare e votare: ddl 189 Ossanna sulla istituzione di una settimana della cultura trentina all’estero; il ddl 227 appena depositato da Civettini sulla responsabilità sociale d’impresa.

*

23-24-25-26-27 luglio.

Sessione per l’assestamento del bilancio preventivo 2018 della P.a.t.

Stamani Giovanazzi ha confermato che ritirerà il ddl 183 sulla selezione dei cinghiali, a fronte della delibera di Giunta che l’assessore Dallapiccola intende varare entro aprile.

Tra i testi che invece s’intende portare in Consiglio – se possibile – ci sono il ddl 179 Baratter sugli educatori di strada, il ddl 171 Fasanelli sull’edilizia abitativa pubblica ed altri (ddl 42-110, 61, 86, 158, 163, 173). Rimane all’attenzione anche il ddl d’iniziativa popolare sulla democrazia partecipativa e diretta.