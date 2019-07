consiglio provinciale trento * CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO: « Oggi comunicazioni sull’orso e gestione dei grandi carnivori in Trentino da parte del presidente Fugatti »

Oggi comunicazioni sull’orso del presidente Fugatti.

Il presidente Walter Kaswalder ha riunito stamane la Conferenza dei capigruppo consiliari. Si è concordato che oggi i lavori d’aula non si concluderanno con la relazione introduttiva del presidente Maurizio Fugatti sull’assestamento del bilancio Pat 2019-2021, ma proseguiranno con le comunicazioni dello stesso Fugatti in relazione alla vicenda non ancora concluso dell’orso M49 e gestione dei grandi carnivori in Trentino. Il punto su questo caso è stato richiesto dalle minoranze e il presidente della Provincia ha dato disponibilità a dare al Consiglio le ultime informazioni di dettaglio.

Altra novità sulla sessione dei lavori consiliari aperta stamane è costituita dall’incontro che domattina alle 9 si svolgerà tra i consiglieri provinciali e una delegazione di FareRete, sul tema della cooperazione internazionale e del sostegno ai relativi progetti trentini da parte della Provincia Autonoma.