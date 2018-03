CONSIGLIO PROVINCIALE PAT * SAVOI SUBENTRERÀ A FUGATTI NELL’ASSEMBLEA DEI 35 ELETTI

Savoi subentrerà a Fugatti in Consiglio provinciale. Alessandro Savoi, già presente per il Carroccio nell’assemblea legislativa del Trentino.

​​Eletto in Valsugana nel collegio uninominale della Camera, Maurizio Fugatti tornerà da deputato in Parlamento, lasciandio lo scranno della Lega in Consiglio provinciale. A prendere il suo posto in questi ultimi mesi della legislatura sarà Alessandro Savoi, primo dei non eletti nella lista del Carroccio alle elezioni provinciali del 2013 dopo Maurizio Fugatti e Claudio Civettini, poi transitato in un altro gruppo consiliare.

Savoi, che da candidato per la Lega Nord Trentino aveva ottenuto allora 884 preferenze, era già stato rappresentante del Carroccio in Consiglio provinciale nella XIV legislatura con il ruolo di capogruppo. E’ il caso di precisare che l’ingresso di Alessandro Savoi nell’emiciclo al posto di Fugatti, non avverrà nella sessione di marzo, prevista da domani a giovedì, ma in una delle prossime sedute.