CONSIGLIO PROVINCIALE PAT – MOZIONE DEGASPERI *: DANNI DA MALTEMPO: « PER UN NUOVO RICORSO ALL’INDEBITAMENTO LA PROVINCIA SI RIVOLGA DIRETTAMENTE ALLA BEI »

Nel caso in cui la Giunta provinciale decidesse di ricorrere nuovamente all’indebitamento per reperire le risorse con cui fronteggiare le conseguenze dell’evento calamitoso del 29 ottobre 2018 e alla luce della conclusione degli effetti positivi derivanti dalle quote arretrate, il capogruppo pentastellato in Consiglio Filippo Degasperi propone una mozione (la numero 23 del 28 gennaio scorso), per impegnare Piazza Dante a verificare l’opportunità di interfacciarsi direttamente con la Bei (la banca europea degli investimenti) anziché ricorrere ad intermediari. Verifica, aggiunge Degasperi, di cui riferire alla commissione consiliare competente prima di assumere ulteriori iniziative di indebitamento.

Il consigliere ricorda che nella legge sulla variazione del bilancio provinciale recentemente approvata in aula, per il ricorso all’indebitamento si parla di un ipotetico prestito Bei da 100 milioni di euro con un tasso inferiore all’1%. Senonché la Provincia, osserva Degasperi, non ha mai approfittato delle condizioni vantaggiose offerte dalla Bei. Negli ultimi anni – scrive – ci si è sempre rivolti ad un intermediario, ma il risultato è stato che a quest’ultimo sono stati garantiti dei maxi-utili mentre la Provincia ha dovuto pagare tassi molto più onerosi.

Il dato emerge da una tabella che Degasperi ha inserito nella sua mozione (allegata) sulle operazioni di indebitamento dal 2013 al 2016. Il prospetto mostra il differente tasso (costo del debito) pagato dall’intermediario rispetto a quello a carico della Provincia. “Il meccanismo dell’intermediario unico (cd “one for all”) – spiega il consigliere – ha sicuramente un senso, ma lo perde nel momento in cui l’intermediario non è più unico”. Non a caso anziché rivolgersi all’intermediario previsto, Patrimonio del Trentino, Trentino Trasporti e Università di Trento hanno ritenuto più conveniente fare da sé. Ecco perché Degasperi chiede che la Giunta ora valuti con attenzione la possibilità di interfacciarsi direttamente con la Bei evitando intermediari.